Son dakika haberleri... Çanakkale'de iki köy karantinaya alındı - Son Dakika

Bunun üzerine jandarma ekiplerince söz konusu köylerin girişlerinde önlem alındı.

Toplantıda, Derenti ve Karakoca köylerinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanması nedeniyle salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Çanakkale 'nin Çan ilçesine bağlı iki köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

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