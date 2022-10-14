Sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

14.10.2022 11:59
Sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerince, birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerince, birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 12 Ekim tarihinde Ezine ilçesindeki operasyonda birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı. Olay yerinde kazıda kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


YORUMLAR
500
475 düzensiz göçmen yakalandı 475 düzensiz göçmen yakalandı Ordu haber: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Ordu haber: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Vali Çiçek'e ziyaret Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Vali Çiçek'e ziyaret
Kaynak: DHA

Jandarma, Ezine, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:10 Selahattin Demirtaş, "kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:45 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grubu ikinci sırada tamamlarsa dünya devleriyle eşleşebilir
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret sözleri: Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz
12:03 Aziz Yıldırım'dan İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddialarına yanıt geldi
12:05 Rusya'nın Türkiye'de doğal gaz merkezi kurma teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bu iş için Trakya en önemli yer olarak görülüyor
11:42 Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde gole doydu! Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayılarıyla dikkat çekiyor
11:32 Giresun'da ilginç görüntü! Kimse yaptığına bir anlam veremedi
11:30 HDP'li vekilleri taşıyan minibüsün çaptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
11:13 15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi linçten polis ekipleri kurtardı
11:08 Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 13:38:14. #1.12#
SON DAKİKA: Sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement