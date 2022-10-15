Son dakika haberleri... Çanakkale'de izinsiz kazıya 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Çanakkale'de izinsiz kazıya 2 gözaltı

15.10.2022 00:57
Son dakika haberleri... Çanakkale'de izinsiz kazıya 2 gözaltı

Son dakika haberler: Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişiyi yakaladı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişiyi yakaladı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ezine ilçesinde operasyon düzenledi. Birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına aldı.

İzinsiz kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Çanakkale'de izinsiz kazıya 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Çanakkale'de izinsiz kazıya 2 gözaltı - Son Dakika
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