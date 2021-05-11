Bütün şehitler için dua eden milli güreşçiler, ziyaret sırasında duygusal anlar yaşadı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Yıldız Grekoromen Güreş Milli Takımı, şehitliklere anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Çanakkale 'de kampa giren Yıldız Grekoromen Güreş Milli Takımı, şehitlikleri ziyaret etti.

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