Son dakika... Kayıp zihinsel engelli kadından 24 saattir haber alınamıyor - Son Dakika

Kayıp zihinsel engelli kadından 24 saattir haber alınamıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dün kaybolan zihinsel engelli kadın için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde yaşayan zihinsel engelli ve 4 çocuk annesi Cemile Aslan (61), ailesine ait tarlaya gitti. Bu saatten sonra kendisinden haber alınamayan engelli kadını son olarak dün saat 14.00 sıralarında rüzgar enerji santralinde çalışan bir güvenlik görevlisi tarafından santral yakınlarındaki boş bir arazide görüldü. Santral görevlisi kadını görünce durumu

köy muhtarı Ali Can'a bildirdi. Muhtar Can ise engelli kadına ulaşamayınca durumu ailesine ve jandarmaya haber verdi.

Zihinsel engelli kadının bulunması için jandarma, AKUT, AFAD ve iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışması başlatıldı. Dün öğle saatlerinden beridir arama çalışmaları devam edilen Cemile Aslan'ı bulmak için havadan drone ile de arama çalışması yapılıyor.

Kayacık köy muhtarı Ali Can kaybolan kadının çok uzaklaşamayacağını ifade ederek, "Kaybolan kadınımızı köy civarında arıyoruz. Fazla uzun gidemez. 61 yaşında ve zayıf bir kadın. Zihinsel engeli bulunuyor" dedi.