Son dakika haberleri: Çanakkale'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenice ilçesinde gözaltına alındı.

Çanakkale 'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

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