Son dakika haberleri... Çanakkale'de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Çanakkale'de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı

30.06.2022 14:57
Son dakika haberleri... Çanakkale'de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE'de, otomobille cipin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

ÇANAKKALE'de, otomobille cipin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Çiftlik Mahallesi kavşağında meydana geldi. Çanakkale istikametinden Balıkesir'in Edremit ilçesi yönüne giden Volkan Çakmak (41) idaresindeki 17 ABD 421 plakalı otomobil, Çiftlik Mahallesi kavşağından Ayvacık'a dönmek isteyen Abdullah Zıvalı (68) yönetimindeki 34 CTT 682 plakalı cipe çarptı. Kazada sürücüler Volkan Çakmak ve Abdullah Zıvalı ile araçlardaki Ege Çakmak (13), Elmas Zıvalı (70), Murat Usta (47), Zeynep Altınok (42), Ecrin Usta (11) ve Elif Sare Usta (7) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Çanakkale'de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Çanakkale'de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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