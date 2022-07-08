Kazada sürücü Temiztürk ile otomobilde bulunan Kübra Akkuyu ve Adalet Temiztürk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Çanakkale, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Çanakkale'de otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralı - Son Dakika

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