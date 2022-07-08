Son dakika haberleri | Çanakkale'de otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Çanakkale'de otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralı

08.07.2022 11:01
Son dakika haberleri | Çanakkale'de otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralı

Son dakika gündem haberi: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu biri ağır, 3 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu biri ağır, 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit istikametinden gelen Mert Temiztürk idaresindeki 01 AHK 583 plakalı otomobil, Ayvacık ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kara yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı.

Kazada sürücü Temiztürk ile otomobilde bulunan Kübra Akkuyu ve Adalet Temiztürk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Adalet Temiztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kaymakam Odabaş'tan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti Kaymakam Odabaş'tan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti Edremit sahillerinde izinsiz şezlonglar toplandı Edremit sahillerinde izinsiz şezlonglar toplandı
Kaynak: AA

Balıkesir, Çanakkale, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Çanakkale'de otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
14:37 Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
14:12 Sakarya'da nefret suçu! Çarşaflı kadınları çekip, "Sizde hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" yazan sağlık personeli açığa alındı
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 14:56:05. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Çanakkale'de otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement