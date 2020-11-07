Son dakika haberleri! Çanakkale'de sahte içkiden zehirlenen 2 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çanakkale'de sahte içkiden zehirlenen 2 kişi öldü
07.11.2020 15:56
Son dakika haber... ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi, yaşamını yitirdi.
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi, yaşamını yitirdi.
Biga ilçesinde yaşayan Levent Arslan (45) ve Adnan Emre (51), 3 Kasım akşamı birlikte ev yapımı içki içti. Sabah uyandıklarında görme sorunu yaşayan Arslan ve Emre, yakınların tarafından Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Adnan Emre Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne Levent Arslan ise Aydın'a sevk edildi. Adnan Emre 4 Kasım günü, Levent Arslan ise bugün yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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