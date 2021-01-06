Son dakika haberleri! Çanakkale'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

06.01.2021 15:49
Son dakika haberleri! Çanakkale'de kaçak içki operasyonu, System.String[]

Son dakika habere göre Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 888 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 888 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak içki suçlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. 5 Ocak Salı günü Çanakkale il merkezi ve Lapseki ilçesine sahte ve kaçak içki sevkıyatı yapılacağı istihbaratını alan ekipler, Çanakkale- Lapseki kara yolunda şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 888 litre kaçak etil alkol ve 16 adet anason kiti ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, kaçak etil alkollere el konuldu. - ÇANAKKALE

Son dakika haberleri! Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak İçki, Çanakkale, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Çanakkale'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika


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