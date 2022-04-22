Son dakika haberleri... Çanakkale'de son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Çanakkale'de son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama

22.04.2022 12:15
Son dakika haberleri... Çanakkale'de son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama

Son dakika haber: Çanakkale'de son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'de son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik son 1 ayda gerçekleştirdiği 79 operasyonda 111 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan operasyonlarda 395 gram metamfetamin, 120 gram bonzai, 22 gram kokain, 16 gram esrar, 7 gram eroin, 714 adet sentetik ecza, 5 adet ecstasy, 7 adet tabanca, 2 adet tüfek ve 4 bin 565 lira para ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Son dakika haberleri... Çanakkale'de son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama
Son dakika haberleri... Çanakkale'de son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama

YORUMLAR
500
UYUMA'dan ihbar geldi, uyuşturucu satıcısı yakalandı UYUMA'dan ihbar geldi, uyuşturucu satıcısı yakalandı Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Çanakkale'de son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Tartışmalara son noktayı koydu! Bakan Soylu: Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek
12:03 Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
11:52 Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti!
11:16 Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
11:36 Esra Erol'da sular durulmuyor! Canlı yayında eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü
11:18 CHP'li Ünsal'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura hamlesine övgü: Saray ülkeyi karanlığa gömüyor
11:29 Oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'dan günler sonra ilk paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 12:29:29. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Çanakkale'de son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement