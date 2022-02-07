Son dakika haberleri... Çanakkale'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, bir zanlı gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Biga'da M.Ç'nin evine operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 sikke, 4 metal obje, 5 takı ve süs eşyası, metal arama dedektörü, kazma, ses dinleme ünitesi, 2 kırmızı renkli kulaklık ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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