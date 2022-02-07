Üye Girişi
Son dakika haberleri... Çanakkale'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çanakkale'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

07.02.2022 09:51
Son dakika haberleri... Çanakkale'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, bir zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, bir zanlı gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Biga'da M.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 sikke, 4 metal obje, 5 takı ve süs eşyası, metal arama dedektörü, kazma, ses dinleme ünitesi, 2 kırmızı renkli kulaklık ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Çanakkale, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Çanakkale'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:39 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 17 oldu! Cinayet silahı Yeşilköy sahilindeki kayalıklarda bulundu
09:36 Ajax, Overmars'ın taciz skandalını affetmedi
09:34 Iğdır'da dini nikahlı eşi tarafından ölümle tehdit edilen kadın: Beni öldürünce mi tutuklayacaklar
09:34 Kadın katiline, kadınlardan oluşan mahkeme heyetinden "süper" indirim! Çocuğunun gözü önünde öldürmüştü
09:29 AK Partili Kurtulmuş'tan elektrik-doğal gaz faturaları yorumu: Ağır bir fatura oldu, bunun farkındayız! Ama zorunluydu!
09:15 MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel bir durum yoktur
09:12 SGK, hileli boşanma ve anlaşmalı evlilikleri incelemeye aldı
09:04 Otomobil takla attı: 2 kişi korkunç şekilde hayatını kaybetti
09:01 Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan ilk kez eşini ve oğlunu paylaştı
08:55 Ünlü yapımcı Mustafa Uslu'nun başına filmleri aratmayacak mafya tehdidi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 09:57:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Çanakkale'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement