Son dakika haberleri! Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

15.10.2022 00:57
Son dakika haberleri! Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Yenice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 406 gram esrar maddesi, 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 406 gram esrar maddesi, 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Yenice ilçesinde 4 şüphelinin evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 406 gram esrar maddesi, 8 kök kenevir bitkisi, av tüfeği ve uyuşturucu hazırlama aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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