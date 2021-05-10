ÇANAKKALE - Yasa dışı kılıç balığı avcılığı operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yasak olmasına rağmen avlanan kılıç balıklarının ele geçirildiği aracın sürücüsüne idari para cezası verildi.
Yasa dışı avcılık yapıldığı bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı TCSG-91 Bot Komutanlığı ekipleri, bir balık nakliye aracındaki 41 kılıç balığından 12'sinin avlanabilir asgari boy sınırının altında olduğunu belirledi.
Aracın sürücüsüne 5 bin 455 lira idari para cezası uygulayan ekipler, 12 kılıç balığına el koydu.
Kaynak: AA
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