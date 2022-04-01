Son dakika haberleri! Çanakkale'deki orman yangını soğuk hava deposu tesislerini tehdit ediyor - Son Dakika

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları gece saatlerinde de devam ediyor. Bölgede etkili olan ve hızı zaman zaman 100 kilometreye çıkan lodos fırtınası nedeniyle ilerleyen yangın tarım kredi kooperatifinin soğuk hava deposuna doğru ilerliyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Toluklar köyünde tarım arazisinde saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, ormanlık araziye sıçradı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle ilerlemeye başlayan alevler Külcüler ile Çırpılar köyü arasındaki ormanlık araziye ulaştı. Yangın gece saatlerinde de bölgede etkili olan lodos fırtınası nedeniyle ilerlemeye devam ediyor. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip müdahale etmeye devam ederken Balıkesir'den de bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın Çırpılar köyü yakınlarında Tarımsal Kalkınma Kooperatifi elmaların saklandığı soğuk hava deposu yakınlarına kadar ilerledi. Yangın tesislere 500 metre kadar yaklaştı. Köylüler ise elmaları ilaçladıkları tarım makinalarına su doldurarak yangına müdahale etmeye çalışıyor. Rüzgarın şiddetli olması yangına müdahaleyi güçleştiriyor.

Orman yangını ile ilgili olarak Orman Genel Müdürlüğünün yaptığı sosyal medya paylaşımında yangınların devam ettiği ifade edilerek "Özellikle Türkiye'nin batı bölgelerinde 31 Mart 2022 tarihinden itibaren etkili olan şiddetli lodosun hafta sonu da etkisini artırarak devam etmesi beklenmektedir. Lodosa bağlı düşük nem ve yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırmaktadır." denilerek vatandaşların duyarlı olmaları gerektiği vurgulandı. - ÇANAKKALE