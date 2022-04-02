Son dakika haberleri! Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmalarına başlandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmalarına başlandı

02.04.2022 12:25
Son dakika haberleri! Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmalarına başlandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Çanakkale'de tarım arazisinde çıkarak ormanlık alana sıçrayan, daha sonra ise kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkarak ormanlık alana sıçrayan, daha sonra ise kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Toluklar köyünde tarım arazisinde dün öğle saatlerinde çıkan yangın, ormanlık araziye sıçradı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle ilerlemeye başlayan alevler Külcüler ile Çırpılar köyü arasındaki ormanlık araziye ulaştı. Yangın gece boyunca yapılan çalışmalar ile sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş "Sabah itibariyle de büyük oranda kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlanıldı" dedi.

Gece boyunca bölgede çalışmaları koordine eden Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Dün öğleden sonra 15-16 civarında Bayramiç ilçemizde bir alanda rüzgarın da etkisiyle yangın başladı. Uzun zaman süren fırtına ve kuvvetli rüzgar yüzünden de dağıldı ve yayıldı. Sağ olsunlar, orman teşkilatımız, diğer kurumlardan arkadaşlarımızın çabaları ile yerleşim yerlerine ulaşmadan durdurulabildi. Sabaha kadar çalışmalar devam etti. Yaklaşık 50 arazöz, 15 iş makinası, 210 orman personeli, jandarma, AFAD ve diğer kurumlardan 300'ün üzerinde arkadaşımızın sabaha kadar çalışmaları ile kontrol altında tutulmaya, yerleşim birimlerine sıçramamasına çaba sarf edildi. Sabah itibariyle de büyük oranda kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlanıldı" dedi.

Vali Aktaş, yangın sahasında soğutma çalışmaları sonrasında ölçüm yapılacağını ve yanan arazinin miktarının o zaman belirleneceğini ifade etti. Aktaş ayrıca yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak da jandarmanın çalışma sürdürdüğünü ve bu konu hakkında bir açıklama yapmak için erken olduğunu bildirdi. - ÇANAKKALE

Son dakika haberleri! Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmalarına başlandı
Son dakika haberleri! Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmalarına başlandı
Son dakika haberleri! Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmalarına başlandı
Son dakika haberleri! Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmalarına başlandı
Son dakika haberleri! Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmalarına başlandı
Son dakika haberleri! Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmalarına başlandı

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Son dakika haber | YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Son dakika haber | YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Çanakkale'deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı Çanakkale'deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı

Çanakkale, Bayramiç, Yangın, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmalarına başlandı - Son Dakika


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