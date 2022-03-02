ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Çanakkale'de, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale ve Balıkesir'de "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçu" işledikleri belirlenen 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma ve hazırlama aparatı, bir ruhsatsız av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, 54 tabanca fişeği, 1 bıçak ele geçirildi.

Ekipler 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.