ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

02.03.2022 12:56

Çanakkale'de, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale ve Balıkesir'de "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçu" işledikleri belirlenen 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma ve hazırlama aparatı, bir ruhsatsız av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, 54 tabanca fişeği, 1 bıçak ele geçirildi.

Ekipler 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı
ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı
ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

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Son dakika haberi | ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 15 GÖZALTI Son dakika haberi | ÇANAKKALE VE BALIKESİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 15 GÖZALTI Son dakika haberi: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı Son dakika haberi: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Balıkesir, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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