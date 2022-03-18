Son dakika haberleri! ÇANAKKALE KAHRAMANI MÜSTECİP ONBAŞI'NIN KIZI: 8 SENE ASKERLİK YAPMIŞ - Son Dakika
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Son dakika haberleri! ÇANAKKALE KAHRAMANI MÜSTECİP ONBAŞI'NIN KIZI: 8 SENE ASKERLİK YAPMIŞ

18.03.2022 12:56

Son dakika gündem haberi... ÇANAKKALE Savaşı'nın kahramanlarından Bursalı Müstecip Onbaşı'nın kızı Ulviye Balkan (76), babasını anlattı.

ÇANAKKALE Savaşı'nın kahramanlarından Bursalı Müstecip Onbaşı'nın kızı Ulviye Balkan (76), babasını anlattı. Balkan, babasının Fransız denizaltısı Turkuaz'ı top atışı ile vurarak savaşta önemli bir görev üstlendiğini hatırlatarak "Babam 8 sene askerlik yapmış. 'Siz ne çektiniz ? Bu vatan, kolay kazanılmadı' derdi" dedi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinden Çanakkale'deki cepheye giden Onbaşı Müstecip Kılıçaslan, 30 Ekim 1915'teki Kilitbahir nöbeti sırasında su üzerinde kulesi görünen Fransız denizaltısı Turkuaz'ı, 3'üncü top atışında vurarak savaşta önemli bir rol oynadı. Müstecip Onbaşı, savaşın sona ermesinin ardından doğduğu Yenişehir'e döndü ve 1959 yılında hayatını kaybetti. Müstecip Onbaşı'nın kızı Ulviye Balkan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde babasını anlattı.

'8 SENE ASKERLİK YAPMIŞ'

"Babam ve arkadaşları, 8 sene askerlik yapmış. Çok çekmiş, bu vatan onların bizlere hediyesidir" diyen Ulviye Balkan "Babam anlatırdı; siz ne biliyorsunuz? 'Biz çok çektik. Evimizi, eşimizi, çocuklarımızı unuttuk' derdi. 'Siz ne çektiniz? Bu vatan, kolay kazanılmadı' derdi. 8 sene askerlik yapmış, eve gelmemiş. Geldikten sonra kolundan 8 sene felçli gezdi" diye konuştu.

Bu arada Orhaniye köyünde yaşayan Ulviye Balkan'ı ilçe sakinlerinden Erdal Tirşahi de ziyaret etti. Tirşahi Balkan'a; Türk bayrağı, 57'nci Alay Sancağı ve Çanakkale Savaşı'ndan bugüne kadar şehit olan askerlerin kanlarından oluşan temsili kan tüpü hediye etti.

Son dakika haberleri! ÇANAKKALE KAHRAMANI MÜSTECİP ONBAŞI'NIN KIZI: 8 SENE ASKERLİK YAPMIŞ
Son dakika haberleri! ÇANAKKALE KAHRAMANI MÜSTECİP ONBAŞI'NIN KIZI: 8 SENE ASKERLİK YAPMIŞ
Son dakika haberleri! ÇANAKKALE KAHRAMANI MÜSTECİP ONBAŞI'NIN KIZI: 8 SENE ASKERLİK YAPMIŞ

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Yenişehir, Çanakkale, Bursa, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ÇANAKKALE KAHRAMANI MÜSTECİP ONBAŞI'NIN KIZI: 8 SENE ASKERLİK YAPMIŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! ÇANAKKALE KAHRAMANI MÜSTECİP ONBAŞI'NIN KIZI: 8 SENE ASKERLİK YAPMIŞ - Son Dakika
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