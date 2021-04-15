Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Gümüşçay beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.
Bu kapsamda Kovid-19 vakalarına rastlanan Gümüşçay beldesinde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Kararın ardından jandarma ekipleri, beldenin girişinde önlem aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | ÇANAKKALE - Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir belde karantinaya alındı - Son Dakika