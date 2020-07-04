Son dakika haberleri! "Çanakkale Mobil Müzesi" Çanakkale ruhunu tüm Türkiye'ye anlatacak - Son Dakika

Son dakika haberleri! "Çanakkale Mobil Müzesi" Çanakkale ruhunu tüm Türkiye'ye anlatacak

Son dakika haberleri... Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığınca hayata geçirilerek, 81 ili dolaşacak olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, İskele Meydanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığınca hayata geçirilerek, 81 ili dolaşacak olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, İskele Meydanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, müzeyi gezerek, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'den bilgi aldı.


Gezinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, alan başkanlığının yaptığı bu çalışmanın, Türkiye genelinde zaten var olan Çanakkale ruhunun pekişmesinde ve farkındalık oluşmasında önemli bir katkısı olacağını söyledi.

Projenin iki yıl süreceğini hatırlatan İlhami Aktaş, "Proje, hem Çanakkale'yi şu ana kadar görmemiş insanlarımıza bir tanıtım imkanı olacak hem onların da burayı yaşamalarına vesile olacak hem de ilerleyen günlerde Çanakkale'mize daha fazla insanımızın gelmesini sağlayacak. Çok güzel bir düşünce. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.


AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ise Çanakkale demenin Türkiye demek anlamına geldiğini belirtti.

Bunu Çanakkale'de her zaman dile getirdiklerini ifade eden İskenderoğlu, "Çanakkale, Cumhuriyet'in önsüzünün yazıldığı topraklar. Biz istiyoruz ki Türkiye'nin her noktasındaki çocuklarımız 1915 ruhunu, Çanakkale ruhunu, Çanakkale'de bu toprakları şehitlerimizin, gazilerimizin, ecdadımızın bize hediye etmek için verdiği mücadeleyi, her noktada anlasınlar ve hissetsinler." diye konuştu.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin bugün itibariyle yola çıktığını dile getiren Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

"İlk önce Çanakkale ve ilçelerini dolaştıktan sonra Türkiye'deki bütün illeri ve bazı ilçeleri dolaşarak, Çanakkale ruhunu her yere taşımayı ve Çanakkale ruhunu her yerde hissettirmeyi amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planı içinde de yer bulmuş bu mobil müze, zaten ortak değerimiz olan Çanakkale'yi, Çanakkale ruhunu bütün Türkiye'deki vatandaşlarımıza taşımak, hissettirmek amacıyla Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yaptığımız bir projedir. Belki ilk defa bir gezici mobil müzede, tırda engelli asansörümüz de var. Engelli dostu bir proje bu. 81 ilin tamamını dolaşacak, hatta birçok ilçemize de gidecek. 24 ay sürecek bu seyahat, bu yolculuk, 108 noktada vatandaşımızın hizmetinde olacak."

Mobil Müze, Çanakkale'de ilk ziyaretçileri ağırlamasının ardından Edirne'ye doğru yola çıkacak.


Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale Cephesi'nden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunun, tıpkı o gün gibi yaşanabilmesini sağlamak amacıyla projelendirildi.


Dış ses, ambulans ve tasarımlar ile "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye'nin dört bir yanına taşınacak.

Milletvekili, Çanakkale, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! 'Çanakkale Mobil Müzesi' Çanakkale ruhunu tüm Türkiye'ye anlatacak - Son Dakika

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