Son dakika haberleri... Çanakkale'nin 6 aylık kaza bilançosu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Çanakkale'nin 6 aylık kaza bilançosu

18.07.2022 12:46
Son dakika haberleri... Çanakkale'nin 6 aylık kaza bilançosu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çanakkale'de, yılın ilk altı ayında yaşanan trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybederken, yaralanan bin 116 kişi hastanelere kaldırıldı.

Çanakkale'de, yılın ilk altı ayında yaşanan trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybederken, yaralanan bin 116 kişi hastanelere kaldırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçtiğimiz Haziran ayına dair kaza bilançosunu açıkladı. Çanakkale'de, 1 ayda 163 yaralamalı kaza meydana geldi. Kazalarda 252 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Haziran ayında Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 160 maddi hasarlı trafik kazası da kayıtlara geçirildi. 2022'nin ilk altı ayında Çanakkale'de, 774 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 9 kişi hayatını kaybederken, yaralanan bin 116 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılın ilk altı aylık döneminde şehirde; 706 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazası verilerine maddi hasarlı trafik kazalarının dahil olmadığını duyurdu. Kentte, yeni yılın ilk 6 aylık döneminde Trafik Denetleme Şubesi'nin yaptığı denetimlerde ise alkollü araç kullanan onlarca kişi hakkında yasal işlem yapıldı. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
500
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi Eğitimci Arıkan ve şoförünü öldüren katil zanlısı Ufuk Akçekaya tutuklandı! Eğitimci Arıkan ve şoförünü öldüren katil zanlısı Ufuk Akçekaya tutuklandı!
Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Çanakkale'nin 6 aylık kaza bilançosu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:34 Balkonda oyun oynayan 9 aylık bebek, 5. kattan düştü!
12:26 Bakan Nebati'den zam üstüne zam yapılan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi: Yakın zamanda ilave düşüşler bekleniyor
12:05 Yılan ihbarına giden yılan uzmanından hayati uyarılar! Daha da artacak
12:03 Hadise ve Murda dans performansıyla izleyiciyi ikiye böldü!
12:01 Yıldız beyzbol oyuncusu Soto, 15 yıl için 440 milyon dolarlık sözleşme teklifini reddetti!
11:57 Dolar kurunda son durum! Analistlere göre, ABD'deki resesyon ve enflasyon sorunu nedeniyle oynaklık devam edecek
11:55 İstanbulkart'a yüzde 71, turistler tarafından kullanılan anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı
11:42 Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni, Cübbeli Ahmet hakkında çok konuşulacak çıkışta bulundu: Kasetlerini patlatalım
11:37 Hapis cezasına çarptırılan Canan Kaftancıoğlu'ndan polis korumasını kaldıran İçişleri Bakanlığı'na: Öyle bir hesap soracağız ki...
11:32 Galatasaray'da 2022-23 Sezonu kombine genel satış başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 12:54:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Çanakkale'nin 6 aylık kaza bilançosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement