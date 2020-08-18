Son dakika haberleri! Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 22-23 Ağustos'ta Karabük'te olacak - Son Dakika

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 22-23 Ağustos'ta Karabük'te olacak.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin 81 ili dolaşacağı bildirildi.

Müzenin içerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu belirtildi.

Projenin, vatandaşların Çanakkale ruhunu o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile 'Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale' ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye'nin dört bir yanına taşınacak. Bu kapsamda Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 22-23 Ağustos 2020 tarihlerinde 2 gün boyunca Karabükümüzde olacaktır." denildi.