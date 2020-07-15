Son dakika haberleri: Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz anması (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz anması (2)

Son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE'DE DEMOKRASİ MEYDANI'NDA 15 TEMMUZ ANMA TÖRENİÇanakkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenleri, İskele Demokrasi Meydanı'nda devam etti.

ÇANAKKALE'DE DEMOKRASİ MEYDANI'NDA 15 TEMMUZ ANMA TÖRENİ

Çanakkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenleri, İskele Demokrasi Meydanı'nda devam etti. Darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kuran-ı Kerim Tilaveti okunması ve dua edilmesinin ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

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Vali Aktaş, Türk ordusunun kıymetli üniformasını giymiş olan hain terör örgütüne mensup kişilerin, halkın üzerine bomba yağdırdığını, ancak hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını ve emellerine ulaşamayacaklarını düşünemediklerini söyledi. Vali Aktaş şöyle konuştu:

"Derslerinde Çanakkale'yi okumayanlar, Çanakkale Destanı'nı dinlemeyenler, Mehmet Akif'i, Seyit Onbaşı'nı bilmeyenler, sınavlarını soru çalarak, atamalarını terör örgütünün arkasına sığınarak gerçekleştiren bu kişiler; vatan ve millet duygusundan en uzak şekilde milletini tanımadan böyle bir harekete kalkışmıştır. Bu hadsizlere hadlerini bildirmek üzere halkımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkmış, yine dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğimiz bir şekilde, tam da 'bu gençlik nereye gidiyor' dediğimiz bu ortamda tankın önüne yatmış, helikopteri taşlamıştır. Hiçbir millette böyle bir cesaret, duygu ve ruh hali göremezsiniz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Ulusa Sesleniş' konuşması ekrandan meydandaki kalabalığa izletildi. Ardından, 15 Temmuz belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi, şiirler okundu.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE,


Demokrasi Meydanı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:37 Kaynak: DHA

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