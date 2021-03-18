Son dakika haberleri: Çanakkale şehitleri, anılıyor - Son Dakika

Kırşehir'de, 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle, Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törene Vali İbrahim Akın, CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, şehit ve gazi dernekleri başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, törende imzaladığı şeref defterine, "18 Mart Şehitler Gününde, şükran ve minnet duygularımızı sunmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin manevi huzurundayız. Her karış toprağı bizim için kutsal olan vatan topraklarımız, milletimizin sahip olduğu en kıymetli varlıktır ve onu korumak da her Türk evladının asli görevidir." diye yazdı.

Tören, şehitlerin ruhuna Kuran-ı Kerim okunması, dua edilmesi ve şehit kabirlerinin ziyaret edilmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR