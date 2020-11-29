Son dakika haber! BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Bursa ve çevre illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların riayet ettiği görüldü.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge çerçevesinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'de başladı.

Bursa'da cadde ve meydanlar ile vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgedeki mekanlar kısıtlamanın başlamasıyla adeta sessizliğe büründü. Kent genelinde birçok noktada önlem alan polis ekipleri ise denetim yaptı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyduğu gözlemlendi.

Eskişehir

Eskişehir'in en yoğun bölgelerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Yunus Emre ile Atatürk caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boş kaldı.

Balıkesir

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Balıkesir'de birçok cadde, sokak ve meydan sessizliğe büründü. Normalde yoğunluk yaşanan Ali Hikmetpaşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddelerinde vatandaşların kısıtlamaya uyması dolayısıyla sakinlik dikkati çekti.

Polis ekipleri, şehrin bazı noktalarında uygulama yaparak izin belgesiz dışarıda olan vatandaşlara ceza kesti.

Çanakkale

Çanakkale'de de vatandaşlar kısıtlama öncesi evlerine dönerek uygulamaya destek verdi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubelerde görevli ekipler kent genelinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini gerçekleştirdi. Kordon Boyu ve Demircioğlu Caddesi gibi kentin yoğun noktalarında saat 20.00'den itibaren sessizlik hakim oldu. Trafik Şube ekipleri ise yasak sonuna kadar belirli alanlarda kontrollere devam edecek.

Kütahya

Kütahya'da kısıtlamanın başlamasıyla kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlar adeta sessizliğe büründü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya uydukları görüldü.