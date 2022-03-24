Son dakika haberleri | Canik'in Akıl ve Zeka Oyunları sınıflarının açılışını Bakan Özer yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Canik'in Akıl ve Zeka Oyunları sınıflarının açılışını Bakan Özer yaptı

24.03.2022 17:48

Son dakika haberi... - Canik'in Akıl ve Zeka Oyunları sınıflarının açılışını Bakan Özer yaptı Samsun'da, Canik Belediyesi tarafından ilçedeki 10 okulda kurulan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı'nın açılışı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

- Canik'in Akıl ve Zeka Oyunları sınıflarının açılışını Bakan Özer yaptı

SAMSUN - Samsun'da, Canik Belediyesi tarafından ilçedeki 10 okulda kurulan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı'nın açılışı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Canik Belediyesi tarafından ilçedeki 10 farklı ilkokulda hayata geçirilen Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı projesinin açılışını gerçekleştirdi. Canik Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirilen açılış programı çevrimiçi bağlantı kurularak diğer dokuz okula aynı anda yapıldı. Kalabalık bir protokol katılımıyla gerçekleştirilen açılış programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Canik Belediyesi tarafından öğrencilerin ruhsal ve zeka gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen projeyi beğendiğini ifade etti.

Bakan Özer, Sandıkçı'yı kutladı

Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı'nın açılışını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu sınıftaki öğrencilerle bir süre sohbet ederek oynadıkları oyunlar hakkında onlardan bilgi aldı. Çevrimiçi bağlantı kurularak diğer dokuz okuldaki öğrenci ve öğretmenlerle de canlı görüşme yapan Bakan Mahmut Özer "Böylesine güzel ortamları okullarımıza kazandırdığı için Canik Belediye Başkanımızı kutluyorum. Canik Belediye Başkanımız, ilçedeki bütün okullarda bu sınıfların kurulacağının bize müjdesini verdi. Belediye Başkanımız, fiziki yapısı uygun olan tüm okullarımıza iki yıl içerisinde bu ortamları kazandıracak. Bu ortamlar öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlayacak. Desteklerinden dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyor ve öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi.

Başkan Sandıkçı: "Bu sınıflar tüm okullarımızda olacak"

Projenin şimdilik pilot uygulama olarak sadece on okulda başlatıldığını söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki diğer okullara da Akıl ve Zeka Sınıfı kuracaklarını bildirdi. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Bu proje ile çocuklarımızın ruhsal ve zeka gelişimi açısından faydalı bulduğumuz akıl ve zeka oyunlarını bölgemizdeki öğrencilerimizle buluşturmak istedik. Projeyi pilot uygulama olarak toplamda şu an on okulumuzda gerçekleştirdik. Bununla beraber bölgemizdeki diğer okullarımızda da bu projeyi sürdürmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. Akıl ve zeka oyunları turnuvalarının belirlemiş olduğu yedi tür oyunu öğrencilerimizle buluşturduk. Bugün de Milli Eğitim Bakanımızın katılımıyla diğer okullarımızın da hazır bulunduğu çevrimiçi ortam aracılığıyla sınıfların açılışını gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Canik Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı projesinde aralarında dünyaca bilinen tarihi zeka ve strateji oyunlarının da bulunduğu yedi farklı oyun türü yer alıyor.

Son dakika haberleri | Canik'in Akıl ve Zeka Oyunları sınıflarının açılışını Bakan Özer yaptı
Son dakika haberleri | Canik'in Akıl ve Zeka Oyunları sınıflarının açılışını Bakan Özer yaptı
Son dakika haberleri | Canik'in Akıl ve Zeka Oyunları sınıflarının açılışını Bakan Özer yaptı

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Mahmut Özer, Ziya Selçuk, oyunlar, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Canik'in Akıl ve Zeka Oyunları sınıflarının açılışını Bakan Özer yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Canik'in Akıl ve Zeka Oyunları sınıflarının açılışını Bakan Özer yaptı - Son Dakika
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