Son dakika haberleri... Çankırı'da DEAŞ operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Çankırı'da DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 5 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ'a yönelik başlatılan soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolleri sonrasında emniyete götürülen üyelerden 1'nin DEAŞ'ın finans işlerini yürüttüğü, 4'ününde Suriye bölgesinde sözde savaşçı olduğu öğrenildi. - ÇANKIRI
- Kaynak: İHA
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