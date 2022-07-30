Yangın, akşam saatlerinde Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi 'nde bulunan kağıt fabrikasında meydana geldi. Faaliyette bulunan bir kağıt geri dönüşüm tesisinin bahçesinde, geri dönüştürülmek üzere bekleyen karton ve kağıtlar bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çalışanlar, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve Çankırı Belediyesi ile ilçe belediyelerinden itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | ÇANKIRI'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNİN BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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