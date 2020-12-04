Son dakika haberleri: Çankırı'da Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesine bağlı Eyüpözü köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Eyüpözü köyünde Kovid-19 vakaları ve temaslılarda artış yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köyün 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği ifade edildi.
- Kaynak: AA
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