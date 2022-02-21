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Son dakika haberleri... Çankırı'da üzerinde uyuşturucu ve silah bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çankırı'da üzerinde uyuşturucu ve silah bulunan şüpheli gözaltına alındı

21.02.2022 12:22
Son dakika haberleri... Çankırı'da üzerinde uyuşturucu ve silah bulunan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, narkotik ile kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde tespit edilen zanlı H.A'nın üzerinde yapılan aramada ekstazi maddesi, 5 sentetik hap ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Çankırı, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Çankırı'da üzerinde uyuşturucu ve silah bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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