Son dakika haberleri: Çankırı'da Yaylakent beldesine 'koronavirüs' karantinası - Son Dakika

ÇANKIRI'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Orta Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Yaylakent beldesinde, Covid-19 vaka sayılarının artması sonucunda salgının kontrol altına alınması açısından Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 27 ve 72'nci maddeleri gereğince 22 Ağustos 2020 tarih ve saat 00.00'den itibaren 14 gün karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "14 gün sonunda kurul tarafından yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına devam edilerek istisnai durumlar haricinde beldenin giriş ve çıkışlara kapatılmasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.