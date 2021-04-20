Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 55 yaş ve üzeri vatandaşlara aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.
Vali Ayaz, sosyal medya hesabından, 8 Mart'tan itibaren hastanelerde yatan 65 yaş üzeri koronavirüs hastalarının grafiğini paylaştı.
Ayaz, "Aşının etkinliği açık olarak görülmekte. Şimdi sıra 55 yaş üzeri vatandaşlarımızda.
Lütfen sıramız geldiğinde tereddütsüz aşı olalım." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Çankırı Valisi Ayaz'dan 55 yaş ve üzeri vatandaşlara 'Kovid-19 aşınızı yaptırın' çağrısı - Son Dakika