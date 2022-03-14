Son dakika haberi... Çanta hırsızı kadınlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi... Çanta hırsızı kadınlar kamerada

14.03.2022 13:39

Son dakika haberine göre Şişli'de iki farklı mağazada ayakkabı deneyen müşterilerin dalgınlığından yararlanarak çantalarını çalan iki kadın hırsız, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Şişli'de iki farklı mağazada ayakkabı deneyen müşterilerin dalgınlığından yararlanarak çantalarını çalan iki kadın hırsız, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Şişli'de 26 Şubat ve 3 Mart'ta iki farklı iş yerine müşteri gibi giren iki kadın hırsız, alışveriş yapanların çantalarını çalmak için harekete geçti. Müşterilerin ayakkabı denediği sırada çantalarını çalan hırsızlar, olay yerinden hızla uzaklaştı. Şikayetler üzerine hırsızları yakalamak için düğmeye basan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemelerde, hırsızlık olayını daha önce de benzer suçlardan kaydı olan A.Ö ve A.U isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. Ardından incelemelerini derinleştiren ekipler, şüphelileri 8 Mart'ta Beyoğlu'nda yakaladı.

Adli makamlara sevk edilen A.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Ö, ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Doğan Can Cesur/ İHA)

Son dakika haberi... Çanta hırsızı kadınlar kamerada
Son dakika haberi... Çanta hırsızı kadınlar kamerada
Son dakika haberi... Çanta hırsızı kadınlar kamerada

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Polis, Şişli, Mart, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Çanta hırsızı kadınlar kamerada - Son Dakika


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