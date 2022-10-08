Son dakika haberleri | Çantasıyla çevredekilere saldırdı, gözaltına alındı (2)

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı , elindeki çantasıyla çevredekilere saldırdığı için polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Deniz Ö.'nün hastaneye yatırıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İlimizde rastgele çantasıyla saldıran ve bir mağazadan ayakkabı çaldığı iddia edilen şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli işlemlere başlanılmış olup, şahıs akıl sağlığı nedeniyle gözlem altına alınarak Eskişehir Şehir Hastanesi 'nde tedavisine başlanılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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