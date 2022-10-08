Son dakika haberleri | Çantasıyla çevredekilere saldırdı, gözaltına alındı (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Çantasıyla çevredekilere saldırdı, gözaltına alındı (2)

08.10.2022 20:11
Son dakika haberleri | Çantasıyla çevredekilere saldırdı, gözaltına alındı (2)

Son dakika haber: HASTANEYE YATIRILDIEskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, elindeki çantasıyla çevredekilere saldırdığı için polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Deniz Ö.'nün hastaneye yatırıldığını açıkladı.

HASTANEYE YATIRILDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, elindeki çantasıyla çevredekilere saldırdığı için polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Deniz Ö.'nün hastaneye yatırıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İlimizde rastgele çantasıyla saldıran ve bir mağazadan ayakkabı çaldığı iddia edilen şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli işlemlere başlanılmış olup, şahıs akıl sağlığı nedeniyle gözlem altına alınarak Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisine başlanılmıştır" denildi.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Çantasıyla çevredekilere saldırdı, gözaltına alındı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Çantasıyla çevredekilere saldırdı, gözaltına alındı (2) - Son Dakika
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