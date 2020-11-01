Son dakika haberleri... Çapa Tıp Fakültesi inşaatında yangın - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çapa Tıp Fakültesi inşaatında yangın

01.11.2020 17:03

Son dakika habere göre Çapa Tıp Fakültesi inşaatında yangın İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi inşaatında yangın çıktı.

Çapa Tıp Fakültesi inşaatında yangın

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi inşaatında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede büyük paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi inşaatında yangın çıktı. İşçiler çalıştığı sırada izolasyon malzemelerinden çıkan yangın kısa sürede 7 katlı binanın çatısını sardı. Binada çalışan işçiler kısa sürede tahliye edildi. Olay yerine 6 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altında alındı.

Yangın sırasında binadan çalışan bir işçi, aniden izolasyon malzemelerinin tutuştuğunu ve binayı boşalttıklarını anlattı.

Son dakika haberleri... Çapa Tıp Fakültesi inşaatında yangın
Son dakika haberleri... Çapa Tıp Fakültesi inşaatında yangın
Son dakika haberleri... Çapa Tıp Fakültesi inşaatında yangın
Son dakika haberleri... Çapa Tıp Fakültesi inşaatında yangın

İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Çapa Tıp Fakültesi inşaatında yangın - Son Dakika


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