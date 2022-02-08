Üye Girişi
Son dakika haberleri | Cape Town'daki St. George katedrali yangınının şüphelisi akıl hastanesine sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cape Town'daki St. George katedrali yangınının şüphelisi akıl hastanesine sevk edildi

08.02.2022 17:37
Son dakika haberleri | Cape Town'daki St. George katedrali yangınının şüphelisi akıl hastanesine sevk edildi

Son dakika haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentindeki tarihi St. George Katedrali yangınının şüphelisi, ruhsal durumunun incelenmesi için akıl hastanesine sevk edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentindeki tarihi St. George Katedrali yangınının şüphelisi, ruhsal durumunun incelenmesi için akıl hastanesine sevk edildi.

Katedralin bodrum katında 6 Şubat sabahı çıkan yangınla ilişkisi olduğu iddia edilen 40 yaşındaki şüphelinin, bugün Cape Town Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

Mahkemeye çıkarılmadığı için polis tarafından henüz ismi açıklanmayan şüphelinin avukatı Shaun Balram, yaptığı açıklamada, müvekkilinin ruhsal durumunun kontrol edilmesi için akıl hastanesine gönderildiğini açıkladı.

Balram, sokaklarda yaşayan ve yangın başladığı sırada olay yerinin yakınında olduğunu kabul eden müvekkilinin, hakkındaki suçlamaları reddettiğini söyledi.

St. George Katedrali yangını

Cape Town şehir merkezinde bulunan ve 2 Ocak'ta çıkan yangında ağır hasır gören Parlamento binasının bir blok ötesinde yer alan tarihi St. George Katedrali'nde pazar günü erken saatlerde yangın çıkmıştı.

Binanın bodrum katında çıkan ve erken müdahale edilerek kontrol altına alınan yangın, tarihi binada hafif hasara yol açmıştı.

St. George Katedrali'nin Dekanı Michael Weeder, dün yaptığı açıklamada, yangının bir kundaklama sonucu çıktığını, yangın öncesinde katedralin Wale Caddesi'ne bakan tarafındaki bir penceresinden içeri yanan bir pamuk ya da gazlı bez parçası fırlatıldığını tespit ettiklerini belirtmişti.

Polisten yapılan açıklamada da Wale Caddesi'ndeki bir otelin kamerasından 1 şüphelinin tespit edilip gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı.

Güney Afrika Anglikan cemaatinin merkezi olma özelliği taşıyan tarihi katedral, 2021 yılının aralık ayında hayatını kaybeden Nobel Barış Ödüllü apartheid karşıtı mücadele kahramanı Desmond Tutu'nun mezarına da ev sahipliği yapıyor.

YORUMLAR
500

Güney Afrika, Yangın, Polis, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cape Town'daki St. George katedrali yangınının şüphelisi akıl hastanesine sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:26 7 kişinin kurşunlandığı Dedeoğulları davasında 'reddihakim' talebi reddedilince aile üyeleri salonu terk ettiler
17:20 9 usta 7 ayda tamamlamıştı! O tespih, Dubai'den 120 bin liraya alıcı buldu
17:19 Fenerbahçe'yle ipleri tamamen kopardı! Mesut Özil, şaşırtan teklife "Evet" diyebilir
17:18 Artvin'de feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti
17:03 Süleymaniye Camii'nin siluetini bozuyordu! O inşaat durdurulup, mühürlendi
16:58 AK Partili vekil, Cübbeli Ahmet Hocayı Diyanet İşleri Başkanı'na şikayet etti
16:43 Gaziantep, Kasımpaşa'ya fırsat vermedi! Erol Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:32 Büyükçekmece'de diri diri gömülen Murat Kartal'ı teslim eden polislerin yeni görüntüleri bulundu!
14:49 Koyunlar kuzularıyla buluştu: Herkes annesini tanıdı!
16:21 Hem rahibe, hem hırsız, hem kumarbaz! 825 bin doları çaldı, kumarda kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 17:43:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Cape Town'daki St. George katedrali yangınının şüphelisi akıl hastanesine sevk edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement