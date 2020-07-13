Cari işlemler açığı Mayıs ayında, 3 milyar 764 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, geçen yılın Mayıs ayında 1 milyar 71 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 3 milyar 764 milyon dolar açık gerçekleşti.Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 8 milyar 244 milyon dolara çıktı.