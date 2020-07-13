Son dakika haberleri | Cari işlemler açığı Mayıs'ta 3.76 milyar dolara çıktı
Son dakika haberi: Cari işlemler açığı Mayıs ayında, 3 milyar 764 milyon dolara yükseldi.
Cari işlemler açığı Mayıs ayında, 3 milyar 764 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, geçen yılın Mayıs ayında 1 milyar 71 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 3 milyar 764 milyon dolar açık gerçekleşti.Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 8 milyar 244 milyon dolara çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:02 Kaynak: DHA
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