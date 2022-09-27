Son dakika haberleri | Çarpışan otomobillerden biri, köprüden raya düştü: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Çarpışan otomobillerden biri, köprüden raya düştü: 3 yaralı

27.09.2022 10:08
Son dakika haberleri | Çarpışan otomobillerden biri, köprüden raya düştü: 3 yaralı

Son dakika haberler: SİVAS'ta, çarpışma sonucu kontrolden çıkan iki otomobilden biri, köprüler arasındaki boşluktan tren yoluna düştü.

SİVAS'ta, çarpışma sonucu kontrolden çıkan iki otomobilden biri, köprüler arasındaki boşluktan tren yoluna düştü. Kazada 3 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde Sivas- Erzincan çevre yolu üst geçidinde meydana geldi. O.K. (49) yönetimindeki 58 NR 988 plakalı otomobil, M.Y.'nin (22) kullandığı 58 FZ 518 plakalı otomobille Kayseri Köprüsü üzerinde çarpıştı. O.K.'nin otomobili, kontrolden çıkarak bariyerleri kırıp, üst geçit köprüleri arasındaki boşluktan demir yoluna düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile köprüden düşen otomobildeki O.Y., yaralandı. Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Köprü üzerindeki araç, çekiciyle kaldırılırken trafik akışı sağlandı. Raydaki aracın kaldırılması için de çalışma başlatıldı.


Son dakika haberleri | Çarpışan otomobillerden biri, köprüden raya düştü: 3 yaralı
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Kaynak: DHA

Yenişehir, Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Çarpışan otomobillerden biri, köprüden raya düştü: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Çarpışan otomobillerden biri, köprüden raya düştü: 3 yaralı - Son Dakika
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