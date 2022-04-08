Son dakika haberleri... Çarşamba'da Polis Haftası kutlandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Çarşamba'da Polis Haftası kutlandı

08.04.2022 16:46
Son dakika haberleri... Çarşamba'da Polis Haftası kutlandı

Gelen son dakika haberine göre Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası ile Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla konvoy düzenlendi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası ile Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla konvoy düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince konvoy düzenlendi. Konvoya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının araçları ile vatandaşlar da katıldı.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında 10 Nisan Pazar günü saat 10.00'da İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Çarşamba Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak.

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Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası, Hisarcık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Çarşamba'da Polis Haftası kutlandı - Son Dakika


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