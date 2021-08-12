Son dakika haberleri... Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 880 adet sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Çarşamba ilçesine kargo yolu ile uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine C.K'yi (36) takibe aldı.
Sungurlu Mahallesi'nde C.K'ye üst araması yapan ekipler, kargo paketinde toplam 5 bin 880 adet sentetik hap ele geçirdi.
Zanlı, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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