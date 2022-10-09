Son dakika haberleri! Çatak'ta 29 yıl önce terör nedeniyle boşaltılan kırsal mahallelere bisiklet turu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Çatak'ta 29 yıl önce terör nedeniyle boşaltılan kırsal mahallelere bisiklet turu

09.10.2022 15:21
Son dakika haberleri! Çatak'ta 29 yıl önce terör nedeniyle boşaltılan kırsal mahallelere bisiklet turu

Son dakika haberi: VAN'da faaliyet gösteren Vadi Doğa Spor Kulübüne üye 27 doğasever, terör olayları nedeniyle 29 yıl önce boşaltılan doğal ve tarihi güzellikleriyle görenlerin beğenisini toplayan Çatak ilçesine bağlı kırsal mahalle ve bağlı mezralara bisiklet turu ve doğa yürüyüşü düzenledi.

VAN'da faaliyet gösteren Vadi Doğa Spor Kulübüne üye 27 doğasever, terör olayları nedeniyle 29 yıl önce boşaltılan doğal ve tarihi güzellikleriyle görenlerin beğenisini toplayan Çatak ilçesine bağlı kırsal mahalle ve bağlı mezralara bisiklet turu ve doğa yürüyüşü düzenledi.

Van'da faaliyet gösteren Vadi Doğa Spor Kulübü, kent turizmi açısından önem taşıyan yerlerin tanıtımı amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, kulüp üyesi 27 doğasever, 1993 yılında terör nedeniyle boşaltılan kırsal mahallelere, 18 kilometrelik bisiklet turu ve doğa yürüyüşü düzenledi. Çatak ilçesine bağlı Konalga Mahallesi ve bağlı 3 mezraya yapılan bisiklet turu ve doğa yürüyüşünde doğaseverler, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini görme imkanı buldu.

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, 50-60 kişilik gruplarla her hafta sonu Van'ın görülmeye değer doğa güzelliklerine tur düzenlediklerini, bu hafta sonu ise Çatak ilçesinde terk edilen kırsal mahalle ve bağlı mezralara bisiklet turu yaptıklarını söyledi.'DOĞA HARİKASI BÖLGE TURİZME KAZANDIRILMALI'Demez, "Bu haftaki etkinliğimizi Çatak ilçesine bağlı Ezdinan bölgesindeki 1993 yılında terk edilen kırsal mahallelere yaptık. İlçe merkezinde sabah kalvaltı yaptıktan sonra  Zivel Köprüsü'ne kadar pedal çevirdik. Daha sonra Ezdinan bölgesine geldik. Buradaki mahalleler terör nedeniyle 1993 yılında boşaltıldı. Bu bölgede 12 mahalle ve bağlı mezra bulunuyor. Bu bölgenin eşsiz bir doğal güzelliği var. Turizme kazandırılması gerekiyor" dedi.Bisiklet turuna katılan Cahide Pişkin ise, bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldığını ifade ederek,"Yaklaşık 18 kilometre bisiklet sürdük. Çok zevkli geçti, rota da  çok güzeldi. Terk edilen köylere geldik. Çok güzel bir manzara ve doğası var. Mahallelerdeki  asırlık taş evler,  doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Gelip gezilmesi ve görülmesi gereken bir doğal güzelliğe sahip" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Çatak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Çatak'ta 29 yıl önce terör nedeniyle boşaltılan kırsal mahallelere bisiklet turu - Son Dakika

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