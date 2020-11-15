Son dakika haber | Çatak'ta ot ve ahır yangını
15.11.2020 09:59
Son dakika haberler... Çatak'ta ot ve ahır yangını VAN - Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen ot ve ahır yangını, itfaiye ekipleri tarafından 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Çatak'ta ot ve ahır yangını
VAN - Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen ot ve ahır yangını, itfaiye ekipleri tarafından 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Çatak ilçesi Alaçayır Mahallesine bağlı Baltacı mezrasında ikamet eden Faysal İtrak'a ait ot yığını ile Abdulbari Pekbay'a ait ahırda meydana geldi. Olayı duyan mezara sakinleri yangına müdahale etti. Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çatak İlçe Gurup Amirliği ekiplerine bildirdiler. 4 personele ve 1 araçla kısa sürede olay yerine giden ekipler, yaklaşık 3 saatlik müdahaIenin ardından yangın çevredeki yerleşim birimlerine sıçramadan söndürüldü.
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