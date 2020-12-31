Son dakika haberleri... Çataklı: "208 bin personel ile görev başındayız" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çataklı: "208 bin personel ile görev başındayız"
31.12.2020 22:47
Bir son dakika haberine göre Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın çalışmaları takip etmesi Dev ekranda illerle canlı yayın bağlantısı yapılması İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ülke...
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın çalışmaları takip etmesi
Dev ekranda illerle canlı yayın bağlantısı yapılması
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ülke genelinde alınan tedbirlere dair uygulamaları ve genel durumu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) takip etti.
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