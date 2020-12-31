Son dakika haberleri... Çataklı: "208 bin personel ile görev başındayız" - Son Dakika

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın çalışmaları takip etmesi

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ülke genelinde alınan tedbirlere dair uygulamaları ve genel durumu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) takip etti.