Son dakika haberleri! Çatalca, Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çatalca, Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

17.03.2021 21:13

Son dakika 3. sayfa haberi... Çatalca, Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu kamyonun kabini parçalanırken 33 yaşındaki sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Çatalca, Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

İSTANBUL - Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu kamyonun kabini parçalanırken 33 yaşındaki sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Mevkii Ankara istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Yolda Kenan Çerçi isimli 33 yaşındaki kamyon sürücü yolda seyir halinde tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kabin kısmı parçalandı ve motor kısmındaki parçalarda etrafa yayıldı. Kaza sonrasında vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve ambulans geldi. Sağlık ekipleri sürücü Çerçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Çerçi'nin olay yerine gelen ağabeyi ve kardeşleri ise sinir krizi geçirdi. Aile görevliler tarafından uzun süre sakinleştirilmeye çalışıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri drone ile havadan da görüntülendi. Çerçi'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Son dakika haberleri! Çatalca, Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü
Son dakika haberleri! Çatalca, Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü
Son dakika haberleri! Çatalca, Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü
Son dakika haberleri! Çatalca, Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

Marmara, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Çatalca, Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü - Son Dakika


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