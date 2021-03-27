Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular - Son Dakika

Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular

27.03.2021 19:32
Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular, System.String[]

Son dakika haberler... İZMİT'te bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İZMİT'te bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Toplanan mahalle sakinleri, söndürme çalışmalarını film gibi izlerken, sosyal mesafe ise unutuldu.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Barut Sokak'taki bir binanın çatı katında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Barış A., kontrol amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü. Bu sırada, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını film gibi izleyen mahalle sakinlerinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular
Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular
Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular
Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular
Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular
Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular
Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular
Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular
Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular
Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular
Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular
Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular

İtfaiye, Yangın, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular - Son Dakika


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