Son dakika haberleri! Çatı yangını paniğe neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Çatı yangını paniğe neden oldu

05.05.2022 09:57
Son dakika haberleri! Çatı yangını paniğe neden oldu

Son dakika haberlerine göre Denizli'de sabah saatlerinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Denizli'de sabah saatlerinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Çatıyı saran alevler, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, sabah saatleri Merkezefendi ilçesi Atalar Mahallesi 955. Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm tüm çatıyı saran yangında yükselen dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Vatandaşların içerisinde hızla tahliye edildiği binanın çatısını saran alevler, çevre güvenliğinin de sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü bir şekilde söndürüldü. Metrelerce yükselen alevler ve dumanlar vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına sebep olurken, olayda şans eseri can kaybı, yaralanma ya da dumandan ötürü zehirlenme meydana gelmedi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DENİZLİ

Son dakika haberleri! Çatı yangını paniğe neden oldu
Son dakika haberleri! Çatı yangını paniğe neden oldu
Son dakika haberleri! Çatı yangını paniğe neden oldu

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Merkezefendi, Denizli, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Çatı yangını paniğe neden oldu - Son Dakika


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