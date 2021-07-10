Son dakika haberleri! ÇATIDA ASILI KALAN EBABİLİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde ayağı ipe dolanan ebabil asılı kaldığı çatıdan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Yeşilyurt Mahallesi, İzzettin Çağpar Caddesinde yaşandı. 3 katlı aparmanın çatısında asılı kalan bir kuş olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri çatıda asılı kalan kuşa merdivenle ulaşarak kurtardı. Evlerinin balkonlarından çalışmayı izleyen vatandaşlar kuş kurtarıldıktan sonra itfaiye ekibini alkışladı. Ebabil olduğu belirlenen kuş ayağındaki ip kesildikten sonra doğaya salındı.