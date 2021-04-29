KOCAELİ ÇATIDA ÇALIŞIRKEN YARALANAN İŞÇİ, İTFAİYE MERDİVENİYLE AŞAĞI İNDİRİLDİ - Son Dakika

KOCAELİ ÇATIDA ÇALIŞIRKEN YARALANAN İŞÇİ, İTFAİYE MERDİVENİYLE AŞAĞI İNDİRİLDİ

29.04.2021 18:56

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çatısında çalıştığı sırada kesme motoru ile kolundan yaralanan Hasan Türk (60), sedyeye konularak itfaiye merdiveniyle çatıdan indirildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çatısında çalıştığı sırada kesme motoru ile kolundan yaralanan Hasan Türk (60), sedyeye konularak itfaiye merdiveniyle çatıdan indirildi. Yaralanan işçi tedavi altına alındı.

Olay saat 17.00 sıralarında Güney Mahallesi Eriş Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Hasan Türk, kesme motoru ile çalıştığı sırada kazayla kolunu kesti. Hasan Türk'ün yaralandığını ve yardım istediğini görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi inşaat halindeki binadan indiremeyince itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda bulunan yaralı işçiyi sedye ile beraber merdivenli araca alarak aşağı indirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürülen Hasan Türk tedavi altına alındı.

KOCAELİ ÇATIDA ÇALIŞIRKEN YARALANAN İŞÇİ, İTFAİYE MERDİVENİYLE AŞAĞI İNDİRİLDİ
KOCAELİ ÇATIDA ÇALIŞIRKEN YARALANAN İŞÇİ, İTFAİYE MERDİVENİYLE AŞAĞI İNDİRİLDİ
KOCAELİ ÇATIDA ÇALIŞIRKEN YARALANAN İŞÇİ, İTFAİYE MERDİVENİYLE AŞAĞI İNDİRİLDİ
KOCAELİ ÇATIDA ÇALIŞIRKEN YARALANAN İŞÇİ, İTFAİYE MERDİVENİYLE AŞAĞI İNDİRİLDİ
KOCAELİ ÇATIDA ÇALIŞIRKEN YARALANAN İŞÇİ, İTFAİYE MERDİVENİYLE AŞAĞI İNDİRİLDİ
KOCAELİ ÇATIDA ÇALIŞIRKEN YARALANAN İŞÇİ, İTFAİYE MERDİVENİYLE AŞAĞI İNDİRİLDİ
KOCAELİ ÇATIDA ÇALIŞIRKEN YARALANAN İŞÇİ, İTFAİYE MERDİVENİYLE AŞAĞI İNDİRİLDİ
KOCAELİ ÇATIDA ÇALIŞIRKEN YARALANAN İŞÇİ, İTFAİYE MERDİVENİYLE AŞAĞI İNDİRİLDİ
KOCAELİ ÇATIDA ÇALIŞIRKEN YARALANAN İŞÇİ, İTFAİYE MERDİVENİYLE AŞAĞI İNDİRİLDİ
KOCAELİ ÇATIDA ÇALIŞIRKEN YARALANAN İŞÇİ, İTFAİYE MERDİVENİYLE AŞAĞI İNDİRİLDİ
KOCAELİ ÇATIDA ÇALIŞIRKEN YARALANAN İŞÇİ, İTFAİYE MERDİVENİYLE AŞAĞI İNDİRİLDİ
KOCAELİ ÇATIDA ÇALIŞIRKEN YARALANAN İŞÇİ, İTFAİYE MERDİVENİYLE AŞAĞI İNDİRİLDİ

Hasan Türk, İtfaiye, Körfez, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ ÇATIDA ÇALIŞIRKEN YARALANAN İŞÇİ, İTFAİYE MERDİVENİYLE AŞAĞI İNDİRİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim'den TFF'ye gönderme: Başka konularda karar alamayanları jet hızıyla tepki vermesinden ötürü tebrik ediyorum Fatih Terim'den TFF'ye gönderme: Başka konularda karar alamayanları jet hızıyla tepki vermesinden ötürü tebrik ediyorum İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti, 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti, 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi Ankara Barosu, tam kapanmada alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı Ankara Barosu, tam kapanmada alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Son Dakika: Thodex soruşturmasında 6 kişi tutuklandı Son Dakika: Thodex soruşturmasında 6 kişi tutuklandı         
19:56
Alanyaspor karşısında İrfan Can'ın yerine Mesut Özil ilk 11'e alındı, Gustavo ise yine yedek kulübesinde Alanyaspor karşısında İrfan Can'ın yerine Mesut Özil ilk 11'e alındı, Gustavo ise yine yedek kulübesinde         
19:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
17 günlük tam kapanma başladı! Ceza yememek için bu kurallara dikkat 17 günlük tam kapanma başladı! Ceza yememek için bu kurallara dikkat         
18:56
Thodex vurgununda Özer'in abisi ve kız kardeşinin ifadeleri ortaya çıktı! Kripto Faruk, 18 Nisan'da harekete geçmiş Thodex vurgununda Özer'in abisi ve kız kardeşinin ifadeleri ortaya çıktı! Kripto Faruk, 18 Nisan'da harekete geçmiş         
17:30
Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı! Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı!         
17:03
Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı         
16:31
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı         
15:32
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor         
14:06
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge         
13:31
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 20:08:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOCAELİ ÇATIDA ÇALIŞIRKEN YARALANAN İŞÇİ, İTFAİYE MERDİVENİYLE AŞAĞI İNDİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement