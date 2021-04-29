KOCAELİ ÇATIDA ÇALIŞIRKEN YARALANAN İŞÇİ, İTFAİYE MERDİVENİYLE AŞAĞI İNDİRİLDİ - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çatısında çalıştığı sırada kesme motoru ile kolundan yaralanan Hasan Türk (60), sedyeye konularak itfaiye merdiveniyle çatıdan indirildi. Yaralanan işçi tedavi altına alındı.

Olay saat 17.00 sıralarında Güney Mahallesi Eriş Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Hasan Türk, kesme motoru ile çalıştığı sırada kazayla kolunu kesti. Hasan Türk'ün yaralandığını ve yardım istediğini görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi inşaat halindeki binadan indiremeyince itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda bulunan yaralı işçiyi sedye ile beraber merdivenli araca alarak aşağı indirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürülen Hasan Türk tedavi altına alındı.