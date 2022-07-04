Son dakika haberleri | Çatıda çıkan yangına damdan su kovalarıyla müdahale ettiler - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Çatıda çıkan yangına damdan su kovalarıyla müdahale ettiler

04.07.2022 16:08
Son dakika haberleri | Çatıda çıkan yangına damdan su kovalarıyla müdahale ettiler

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangına, vatandaşlar damdan su kovalarıyla müdahale etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangına, vatandaşlar damdan su kovalarıyla müdahale etti.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir evin çatısında henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, itfaiye ekipleri olay yerine intikal edinceye kadar kendi imkanlarıyla çevredeki damdan hortum ve kovayla yangını söndürmeye çalıştı. Yangından etkilenen olmazken, maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Şeyhşamil Mahallesi, Diyarbakır, Bağlar, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Çatıda çıkan yangına damdan su kovalarıyla müdahale ettiler - Son Dakika

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