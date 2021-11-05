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Son Dakika | Çatıdaki eyleminden vazgeçirildi, itfaiye ve polislere "Kusuruna bakmayın" dedi - Son Dakika

Son Dakika | Çatıdaki eyleminden vazgeçirildi, itfaiye ve polislere "Kusuruna bakmayın" dedi

05.11.2021 10:21

Son dakika haberi... Çatıdaki eyleminden vazgeçirildi, itfaiye ve polislere "Kusuruna bakmayın" dedi Ailevi nedenlerden dolayı yaşadığı binanın çatısında intihar girişiminde olan kişiyi polis ikna etti Antalya'da ailevi sebeplerden dolayı bunalıma giren kişi çatıda intihar girişiminde bulundu.

Çatıdaki eyleminden vazgeçirildi, itfaiye ve polislere "Kusuruna bakmayın" dedi

Ailevi nedenlerden dolayı yaşadığı binanın çatısında intihar girişiminde olan kişiyi polis ikna etti

ANTALYA - Antalya'da ailevi sebeplerden dolayı bunalıma giren kişi çatıda intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin yardım sözüyle ikna olan S.K, ekip aracına binerken polislere, "Kusuruna bakmayın" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 531 Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girdiği iddia edilen 42 yaşındaki S. K.'yı çatıda görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa süre içinde adrese gelen ekipler, S.K.'yı ikna etmek için çaba sarfetti. İtfaiye ekipleri S.K'nın atlama ve düşme ihtimaline karşı şişme yatak açtı. Polislerin verdiği telefonla yakınlarıyla konuşan, çatıda su içen S.K, yaklaşık bir saatlik çabanın ardından ikna edildi.

Çatıdan indirilen S.K, itfaiye ve polis ekiplerine, "Allah herkesin gönlüne göre versin, üzdüğüm için kimse kusura bakmasın. Kusura bakmayın"dedi.

S.K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. S.K, 8 Eylül 2021 tarihinde de eşiyle tartıştığı için çatıda aynı eylemde bulunmuştu.

Son Dakika | Çatıdaki eyleminden vazgeçirildi, itfaiye ve polislere Kusuruna bakmayın dedi
Son Dakika | Çatıdaki eyleminden vazgeçirildi, itfaiye ve polislere Kusuruna bakmayın dedi
Son Dakika | Çatıdaki eyleminden vazgeçirildi, itfaiye ve polislere Kusuruna bakmayın dedi
Son Dakika | Çatıdaki eyleminden vazgeçirildi, itfaiye ve polislere Kusuruna bakmayın dedi
Son Dakika | Çatıdaki eyleminden vazgeçirildi, itfaiye ve polislere Kusuruna bakmayın dedi
Son Dakika | Çatıdaki eyleminden vazgeçirildi, itfaiye ve polislere Kusuruna bakmayın dedi
Son Dakika | Çatıdaki eyleminden vazgeçirildi, itfaiye ve polislere Kusuruna bakmayın dedi
Son Dakika | Çatıdaki eyleminden vazgeçirildi, itfaiye ve polislere Kusuruna bakmayın dedi

Muratpaşa, İtfaiye, İntihar, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Çatıdaki eyleminden vazgeçirildi, itfaiye ve polislere 'Kusuruna bakmayın' dedi - Son Dakika


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